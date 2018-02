Duitse energiereus stopt versneld met import Gronings gas

Het Duitse energiebedrijf EWE gaat sneller stoppen met het importeren van Gronings gas. In plaats van tot 2029, gaat er tot 2027 aardgas naar de Noord-Duitse klant.

De snellere afbouw kan Groningen in de loop van volgend jaar al 1,7 miljard kuub per jaar schelen.

Alles uit de kast

Dit jaar mag de NAM nog 21,6 miljard kuub aardgas in Groningen winnen, maar minister Wiebes wil zo snel mogelijk terug naar 12 miljard. Hij probeert vooral grote Nederlandse bedrijven en buitenlandse klanten te bewegen sneller van het gas af te gaan.

EWE, de oudste buitenlandse afnemer van het Groningse gas, is al jaren bezig over te stappen op alternatieven. Maar omdat de toestand in Groningen zo nijpend is geworden, heeft het bedrijf naar eigen zeggen alles uit de kast gehaald om die overgang zo veel mogelijk te versnellen. Sneller dan dit, kan volgens EWE niet.

Gas mengen

De klanten van EWE kunnen niet zomaar overschakelen op ander gas, omdat hun apparaten daarvoor ongeschikt zijn. Het bedrijf gaat het Groningse gas nu mengen met zoveel mogelijk andersoortig gas, zonder dat het daardoor onbruikbaar wordt. Ook bouwt EWE een installatie die aan gas uit andere bronnen een bestanddeel toevoegt, zodat het op Gronings gas lijkt.

De Duitsers bieden ook opslagruimte aan, waar een gasvoorraad kan worden aangelegd voor bijvoorbeeld een koude winter. Dan hoeft er niet plots meer gas te worden opgepompt, wat de Groningse bodem opnieuw in beroering zou kunnen brengen.

