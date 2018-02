Luuk (12) speelt gitaar voor Leonardo DiCaprio en Rafael Nadal

Wereldsterren Leonardo DiCaprio en Rafael Nadal luisteren donderdagavond in Carré in Amsterdam naar het gitaarspel van de twaalfjarige Luuk Doddema uit Muntendam.

'Ik vind het wel spannend, maar ik ben er niet bang voor', zegt hij.

Luuk speelt gitaar in de openingsact van het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij, dat in het vermaarde theatrer wordt gehouden.

'Dan moet je Luuk Doddema spreken'

Hij komt op het podium in Carré terecht, nadat hij ontdekt werd door een filmpje op YouTube.

'Een meneer, Sjors, was op zoek naar een band voor het Goed Geld Gala", legt Luuk uit. 'Hij had nog een gitarist nodig en vroeg aan een docent van de Rockacademie of hij nog iemand kende. Die zei: 'Dan moet je Luuk Doddema spreken'.'

Moeder is zenuwachtig

Luuk is er klaar voor en naar eigen zeggen niet heel zenuwachtig: 'Ik vind zelf wel dat ik goed kan gitaarspelen.'

Bij moeder Ineke is dat anders. 'Ik begin het nu wel heel erg te voelen. En dat zal morgen alleen nog maar erger zijn.'

'We leveren hem af bij Carré en ze nemen hem daar over. En we zien hem niet eerder weer dan na zijn optreden. Dat is denk ik ook maar beter. Dan kan hij lekker zijn gang gaan.'

En of zijn moeder trots is? 'Uiteraard', zegt Ineke. 'Heel trots!'