Uit deze logo's mogen de inwoners van Het Hogeland kiezen

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan volgend jaar fuseren tot Het Hogeland. En bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw beeldmerk. Er zijn twee logo's waaruit de mensen kunnen kiezen.

Het eerste logo, dat wordt omschreven als 'De H', verbeeldt een aantal elementen die in het gebied te vinden zijn. Zoals borgen, grote statige boerderijen, dorpen, molens, akkers, weidsheid, veeteelt, groen, het wad, dijken en de zeearend.

Vlieger

In het logo is ook een jongetje met een vlieger afgebeeld. 'Hij staat volgens de ontwerpers symbool voor de nieuwe jonge gemeente Het Hogeland waar volop mogelijkheden voor groei en ontwikkeling zijn', schrijven de gemeenten.

Ruimte

Het tweede logo moet de ruimte verbeelden die er in het gebied te vinden is. 'Ruimte voor inwoners, voor natuur, voor initiatieven, voor water, voor ondernemers, voor elkaar. Om ruimte zichtbaar te maken, moeten we de ruimte markeren', laten de gemeenten weten. De ontwerpers hebben dit verbeeld met behulp van lijnen die uit elkaar staan.

Gronings ontwerp

Het Groningse ontwerpbureau Dizain heeft de logo's ontworpen. Eén hiervan moet straks in alle uitingen van de nieuwe gemeente gebruikt gaan worden. Waaronder op de website, brieven en auto's.

Mensen kunnen hun stem uitbrengen via de website van de BMWE-gemeenten. De resultaten worden achteraf bekendgemaakt.

