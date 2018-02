Lauwersmeergebied krijgt vogelacademie

In het Lauwersmeergebied komt een vogelacademie. Het krijgt onderdak in het activiteitencentrum van Staatsbosbeheer dat daarvoor wordt uitgebreid.

Het is de bedoeling dat de vogelacademie in het voorjaar van 2019 open gaat.

Volgende stap voor informatiecentrum

In het activiteitencentrum vinden nu lezingen plaats, worden kinderactiviteiten georganiseerd en is het startpunt voor excursies in het gebied.

'De vogelacademie is de volgende stap om daar een volwaardig informatiecentrum van te maken, want dat ontbreekt nog in het gebied,' zegt Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer.

Nu 20.000 bezoekers

Het activeitencentrum trekt jaarlijks zo'n twintigduizend bezoekers vertelt Kloosterhuis.

'Die willen we meer informatie geven over de natuur in het gebied en over de vogels in het bijzonder. Want dit is natuurlijk een waar vogelparadijs. Mensen uit heel Europa komen hier naar toe om van de vogels te genieten.'

Ruimte voor onderwijs en onderzoek

Informatiepanelen en filmpjes over vogels moeten de bezoekers die extra info gaan geven. En er komt ruimte voor onderwijs en onderzoek zegt Kloosterhuis.

'Studenten van HBO-opleidingen en universiteiten kunnen hier straks onderzoek doen naar de vogels. De bedoeling is dat ze hun resultaten hier op een toegankelijke en begrijpelijke manier gaan presenteren.'