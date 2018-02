Deel dit artikel:











'Jans wilde graag een trainer hebben die hij kan kneden' (Foto: JK Beeld)

'Dat Danny Buijs de nieuwe trainer van FC Groningen wordt is geen verrassing. De timing van de aankondiging is vooral bedoeld om rust te creëren.' Dat is de analyse van onze FC Groningen-volger Elwin Baas.

We stellen hem drie vragen: Denk je dat de aanstelling van Buijs echt vandaag rond is gekomen? 'Nee, voor mijn gevoel was de deal al tijden rond. Dit moment is vooral een handig moment voor alle betrokkenen. Na de bekendmaking van het vertrek van Faber en het gedoe rondom Veldwijk creëert dit nu rust voor alle partijen.' 'Ook Danny Buijs zelf is natuurlijk nog druk met zijn club Kozakken Boys. Hij wordt er ook constant naar gevraagd. Ze brengen het nu dan ook gewoon naar buiten en de presentatie komt later.' Waarom wil FC Groningen Buijs? 'Hij ligt goed bij de achterban en hij past in het plaatje van technisch manager Ron Jans. Jans wil graag dichtbij de groep staan en een trainer hebben die hij kan kneden.' 'Buijs is 35 jaar en staat aan het begin van zijn trainerscarrière. Hij heeft ook gevoetbald onder de vleugels van Jans. Hennie Spijkerman wordt zijn assistent en is ook weer een vriend van Jans. Kortom: de lijntjes zijn kort.' 'Trouwens: iets anders dat meegespeeld zal hebben is zijn salaris. Buijs is natuurlijk goedkoper dan een gerenommeerde naam. Daar betaal je zo drie of vier keer zoveel voor.' Supporters zien graag aanvallend voetbal. Is Buijs zo'n trainer? 'Ik heb nog geen training van hem gezien, maar hoor wel dat hij aanvallend speelt. Als je kijkt naar zijn huidige club Kozakken Boys dan zie je dat ook.' 'Dat stond ook op het wensenlijstje van FC Groningen, want met aanvallend voetbal moeten de bezoekersaantallen in het stadion ook weer omhoog gehaald worden.' Lees ook: - Officieel: Danny Buijs wordt nieuwe hoofdtrainer FC Groningen

