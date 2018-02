Jasmeet uit Delfzijl moet in Afghanistan blijven

Slecht nieuws voor de 13-jarige Jasmeet Sing Khalsa uit Delfzijl. De jongen, zijn broertje en ouders mogen niet terugkeren naar Nederland.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft hun beroep afgewezen.

In oktober naar Afghanistan

De familie is in oktober door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het vliegtuig gezet naar hun Afghanistan, nadat een rechter had geoordeeld dat ze niet in Nederland mogen blijven.

Tegen dat besluit gingen ze in beroep.

Ander geloof

Jasmeet en zijn familie lopen elke dag gevaar, omdat ze aanhanger zijn van het Sikhisme. Dat geloof wordt niet geaccepteerd in Afghanistan, een overwegend Islamitisch land. Daarnaast neemt nu het aantal bombardementen in het land toe.

Het Hof kijkt echter niet naar de huidige situatie in het land, maar alleen naar de omstandigheden op het moment dat de familie is uitgezet.

Sprankje hoop

Wel heeft de IND toegezegd naar de gewijzigde situatie te kijken. Mocht de IND dan van oordeel zijn dat de familie onterecht is uitgezet, kan besloten worden het gezin terug te halen.

Volgens oud-docent van Jasmeet Daisy Smit ziet de nabije toekomst er nu somber uit: 'Ze mogen nog in een tempel schuilen in Kabul, in afwachting van hun proces. Nu de uitspraak er is moeten ze de tempel op korte termijn verlaten. Dan zijn ze aan hun lot overgelaten.'

Meerdere gevaren

Niet alleen de lokale bevolking is een bedreiging voor de familie Sing Khalsa. Volgens Smit zijn er ook andere gevaren.

'IS is nu ook weer actief in Afghanistan. Die heeft het ook niet op aanhangers van het Sikhisme. Een realistisch scenario is dat de familie nu wordt vermoord...'

Mogelijkheden onderzoeken

Smit gaat samen met de advocaat van de familie de mogelijkheden onderzoeken om ze via andere wegen naar Nederland te krijgen, aangezien het via de legale weg niet is gelukt.

Ze hopen daarbij steun te krijgen van vluchtelingenorganisaties.

