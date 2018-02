Ron Jans blijft een jaar langer bij FC Groningen

Technisch manager Ron Jans blijft ook komend seizoen werkzaam bij FC Groningen. Jans en de club zijn mondeling akkoord over een nieuw éénjarig contract.

Dat bevestigt Jans in gesprek met Radio Noord. De oud-trainer van de FC is bezig aan zijn eerste seizoen als technisch manager.

'Dit is een heel moeilijk seizoen. We gaan niet bij de pakken neerzitten. Het is zaak ons zo snel mogelijk veilig te spelen en op de langere termijn weer aansluiting te krijgen bij de subtop. Daar horen wij thuis en ik wil er graag mijn steentje aan bijdragen.'

Danny Buijs

FC Groningen maakte woensdagmiddag bekend dat het Danny Buijs heeft vastgelegd als hoofdtrainer voor de komende twee seizoenen. Veel wil Jans daarover niet zeggen.

'We hebben het al moeilijk genoeg', zegt Jans. Groningen staat er sportief niet goed voor en het is onrustig bij de club. Spits Lars Veldwijk werd eerder deze week teruggezet naar de beloften, nadat hij volgens trainer Ernest Faber weigerde in te vallen tegen ADO Den Haag.

'Focussen op de huidige competitie'

'Maar we konden echt niet langer wachten, er wordt gespeculeerd. Het is voor velen ook geen verrassing dat het Danny Buijs is, met Hennie Spijkerman als assistent. Maar we willen ons nu focussen op de huidige competitie.'

'De presentatie en alles wat daarbij komt doen we op een geschikt moment. En dan is er gelegenheid tot het stellen van vragen en uitleg', zegt Jans. 'We spelen vrijdag tegen VVV, dat vinden we op dit moment belangrijker.'

