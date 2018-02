Bedrijventerrein voor Reitdiepwijk op komst

De Groninger stadswijk Reitdiep krijgt een bedrijventerrein. Het terrein komt naast het huidige transferium dat vanaf de Friesestraatweg te zien is.

Blikvanger van het nog aan te leggen bedrijventerrein wordt een gezondheidscentrum.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) is er behoefte aan zo'n centrum. 'Elders in de wijk is er geen ruimte voor.'

Verder wordt er gedacht aan afhaalpunten voor supermarkten en een stomerij. Ook mag er een benzinestation een autogarage en een autowasstraat gebouwd worden.

Plannen zijn er al jaren

Helemaal nieuw zijn de plannen voor het bedrijventerrein niet. Volgens de wethouder lag de komst van het terrein al jarenlang in het verschiet.

'Dat hier een bedrijventerrein zou komen is altijd al onderdeel geweest van het plan van de Reitdiepwijk'