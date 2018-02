Danny Buijs: 'Ik ben trots en blij'

Danny Buijs, de nieuwe trainer van FC Groningen, is 'trots en blij' met zijn aanstelling. Dat zegt hij tegen RTV Noord.

FC Groningen bracht woensdagmiddag naar buiten dat Buijs de aankomende twee seizoenen de trainer van de FC is en daarmee Ernest Faber opvolgt.

'Goed gevoel overgehouden'

Buijs is een bekende van de club, hij speelde er als voetballer. Dat maakt zijn benoeming 'extra mooi' zegt hij zelf:

'Ik ben toen wat vervelend weggegaan, midden in het seizoen, maar ik heb een ontzettend goed gevoel overhouden aan die periode bij FC Groningen. Ik heb ook veel contact gehouden met de mensen.'

'Berichtenbox ontploft'

Het nieuws kwam woensdagmiddag via de website van FC Groningen naar buiten en sindsdien stromen de berichten op zijn telefoon binnen.

Buijs: 'Ik rij net weg bij een cursusdag en ik zie dat mijn berichtenbox is ontploft.'

Coach betaald voetbal nog halen

Buijs volgt nog de cursus tot 'coach betaald voetbal'. Die moet hij halen voordat hij aan de slag kan bij de FC.

Daar heeft hij echter alle vertrouwen in: 'De planning is dat we eind april of begin mei het afronden.'

Later gepresenteerd

Buijs wordt door de club op een later moment nog gepresenteerd. Wanneer dat is, is onbekend.

