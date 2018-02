Op Valentijnsdag door de knieën in Blauwestad: zegt ze ja?

Op Valentijnsdag ten huwelijk gevraagd worden via een vliegtuigje dat over Blauwestad vliegt. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Wil je met me trouwen?

'Carola wil je met me trouwen', dat was de boodschap die in de lucht boven Blauwestad te zien was. Kaz Dekker regelde het aanzoek. Zou ze 'ja' zeggen?



2. Danny Buis blij met terugkeer naar FC Groningen

Danny Buijs, de nieuwe trainer van FC Groningen, is 'trots en blij' met zijn aanstelling. Dat zegt hij in Noord Vandaag.



3. Matthijs Leffers is een talent op de tuba

Matthijs Leffers heeft het Grachtenfestival Conservatorium Concours in Amsterdam gewonnen. Hij vertelt in Noord Vandaag over zijn passie en speelt ook een stukje.



4. Stedenband Groningen - Moermansk wint RusPrix Award

Het nieuws van de dag van Marjo van Dijken, tafeldame in Noord Vandaag en oud-Kamerlid namens de PvdA, is dat de Stichting Stedenband Groningen-Moermansk een RusPrix Award heeft gewonnen.



