Code geel: drie tot vijf centimeter sneeuw verwacht

Er kan woensdagnacht en donderdagmorgen tot wel vijf centimeter sneeuw vallen in onze provincie. Het KNMI heeft dan ook een 'code geel' afgegeven vanwege kans op gladheid.

Na middernacht trekt er een gebied met regen en (natte) sneeuw van west naar oost over Nederland. Het KNMI verwacht dat in het noordoosten en oosten een sneeuwdek van drie tot vijf centimeter kan komen te liggen.

De code geel is actief van 03:00 uur woensdagnacht tot 10:00 uur donderdagochtend.

Gladheid verdwijnt

In de loop van de donderdagochtend gaat het over in regen en verdwijnt de gladheid.

