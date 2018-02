Vandinter Semo wint de Ondernemersprijs Oost-Groningen

Vandinter Semo uit Scheemda heeft woensdagavond de Ondernemersprijs Oost-Groningen 2018 gewonnen. In totaal waren er 29 nominaties.

Het bedrijf specialiseert zich in de veredeling van zaden. 'Het is spreekwoordelijk een verborgen parel in het landschap van Oost-Groningen', aldus de jury.

Doel: stimuleren van bedrijvigheid

Het doel van de tweejaarlijkse prijs is het stimuleren van de regionale bedrijvigheid. Bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Oldambt en leden van de Ondernemerskring Oost-Groningen konden zich (laten) nomineren.

De winnaar krijgt de award 'De Gouden Toekomst', ontworpen door kunstenares Erlinde Stephanus.