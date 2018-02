Boze melkveehouders starten petitie tegen de overheid

Gedupeerde melkveehouders uit heel het land zijn een petitie gestart tegen de overheid.

Volgens hen worden hun bedrijven ten onrechte geblokkeerd op verdenking van fraude. Het gaat in totaal om ongeveer 2000 bedrijven.

Waarom worden de bedrijven geblokkeerd?

De overheid beschuldigt de boeren ervan dat ze hebben gefraudeerd met de boekhouding over het aantal kalveren dat vorig jaar per koe werd geboren.

Minister Carola Schouten (Landbouw) wil die fraude hard aanpakken.

Imagoschade

De boeren claimen dat ze onterecht worden beschuldigd. Dat zorgt volgens hen voor grote imagoschade.

De claim zou ook in strijd zijn met de onschuldpresumptie. Dit houdt in dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.

Eisen van de boeren

De boeren eisen een professionele handelswijze van de overheid. Ze eisen dat de onterecht geblokkeerde bedrijven met spoed worden vrijgegeven.

Ook moet er volgens hen duidelijkheid komen over het aantal daadwerkelijk frauderende bedrijven en moet het imago van de melkveehouders worden hersteld.

