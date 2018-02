Valentijnsliefde ver weg tussen coalitie en oppositie Westerwolde

Van Valentijnsliefde was geen sprake bij de bespreking van het coalitieakkoord van de nieuwe gemeente Westerwolde woensdagavond. Oppositie en coalitie staan lijnrecht tegenover elkaar. Zelfs van de kleinste handreiking onderling was geen sprake.

De oppositie van de fusiegemeente vindt de plannen van Gemeentebelangen Westerwolde en de PvdA lang niet ver genoeg gaan. Bijvoorbeeld bij het duurzaamheidsbeleid.

VVD: 'meer haast met duurzaamheidsplannen'

Zo wil VVD-fractievoorzitter Beertje Wijnholds dat er veel meer haast wordt gemaakt met het schrijven van de 'duurzaamheidsnotitie'. Dat document moet er voor 1 december komen, en moet er uiteindelijk toe leiden dat Westerwolde een energieneutrale gemeente wordt. Wijnholds wil dat de notitie er al op 1 april ligt.

'Heel veel mensen hebben al bij de gemeente aangegeven dat ze een zonnepark willen aanleggen', zegt Wijnholds. 'Ik heb al ongeveer vijftien initatieven gezien. Je kan het bijna niet maken om al die mensen te laten wachten tot 1 december.'

PvdA: 'niet realistisch, niet haalbaar'

Fractievoorzitter Stienus Melis (PvdA) ziet er niets in om de plannen versneld te schrijven. 'Als je een duurzaamheidsnotitie maakt, moet die goed in elkaar zitten. 1 april is dan niet realistisch en niet haalbaar.'

'Niet overal grote zonneparken'

Bovendien willen de twee coalitiepartijen niet dat er 'overal hele grote zonneparken' komen. Een voorbeeld daarvan is het park bij het buurtschap Harpel, dat definitief gebouwd mag worden. 'Vanuit de oude gemeente Vlagtwedde ligt er nu de mogelijkheid dat er meer van die parken komen. Maar wij willen maatwerk, en niet overal grote zonneparken.'

En dus moet er gewacht worden, beaamt Melis. 'Niet overspannen allerlei grote dingen willen omdat het een hype is op dit moment. Die zonneparken staan er voor jaren. Wij gaan voor zorgvuldigheid.'

Toch nog een 'Valentijnsgevoel'

Dat de Westerwoldse VVD en PvdA elkaar niet gaan vinden lijkt duidelijk. En hoewel je het misschien liever met elkaar eens bent heeft Melis tijdens de pittige discussies het 'Valentijnsgevoel' niet gemist.

'Valentijn zoek ik in mijn relatie. Maar aan het einde van de raad hebben we wel met elkaar afgesproken dat we het samen gaan doen. Dus was er aan het eind van de avond toch nog een Valentijnsgevoel.'

