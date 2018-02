Glad en slecht zicht door sneeuwval (update)

De wegen in onze provincie kunnen donderdagochtend glad zijn. Daarvoor waarschuwt RTV Noord-weervrouw Harma Boer. 'Ook is er slecht zicht door sneeuwval.'

De temperatuur ligt momenteel rond of net onder het vriespunt. In de stad Groningen ligt op de meeste plaatsen ongeveer één centimeter sneeuw.

In de loop van de ochtend gaat de sneeuw over in regen. Het wordt donderdagmiddag maximaal zes graden.

Ongeval

De gladheid leidde ook tot kleine ongelukken. Zo gleed in Vriescheloo een auto van de Dorpsstraat. De bestuurster belandde met haar wagen in een sloot naast de weg. Ze kwam met de schrik vrij.

