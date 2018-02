Vakbond doet aangifte tegen gemeente wegens 'schijnconstructie' bij PostNL

De vakbond voerde in december 2016 al actie tegen de werkervaringsconstructie bij PostNL (Foto: Archief RTV Noord)

De FNV doet aangifte tegen de gemeente Midden-Groningen 'voor het toepassen van een schijnconstructie' in het PostNL sorteercentrum in Kolham.

Volgens de bond blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW dat bijstandsgerechtigden en uitzendkrachten willens en wetens loon wordt onthouden.

Re-integratietraject

FNV-bestuurder Liza van Nuysenburg zegt al een jaar tegen de constructie te strijden die de gemeente toepast in Kolham. 'Onder het mom van een re-integratietraject moesten mensen paketten sorteren voor hun bijstandsuitkering.'

Van Nuysenberg vervolgt: 'Het reïntegratiebedrijf van de gemeente noemt zichzelf onderaannnemer, en zorgt er zo voor dat PostNL geen CAO-loon hoeft te betalen. De Inspectie SZW bevestigt wat wij al weten: dat dit een schijnconstructie is.'

De bond en medewerkers van PostNL eisen dat de gemeente per direct het CAO-loon betaalt, ook met terugwerkende kracht. De pijlen worden vooral gericht op wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen.

Aangifte en optocht

'Wat ons betreft kunnen we na de Moorlag-constructie nu spreken van de Verschuren-constructie. Verschuren is de koppelbaas van het jaar. Als hij niet stopt met deze misstand, stappen we naar de rechter', aldus Van Nuysenburg.

Vrijdag doet de bond aangifte op het politiebureau. Vanaf het bureau start dan een demonstratieve optocht naar het gemeentehuis.

