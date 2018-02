Warmerdam twijfelgeval voor uitwedstrijd tegen VVV Venlo

Het is nog niet zeker of linksback Django Warmerdam vrijdagavond kan meespelen in de uitwedstrijd tegen VVV Venlo.

Warmerdam miste door griep afgelopen week enkele trainingen. Hij trainde donderdag op de afsluitende training wel weer mee.

Mocht Warmerdam niet kunnen spelen, dan neemt Yoëll van Nieff zijn plaats in. Door die wissel krijgt Bacuna dan zijn basisplaats op het middenveld terug.

Griep

Naast Warmerdam hadden afgelopen week meer spelers last van griep. Zo ontbrak verdediger Kasper Larsen op de training.

Reservespelers Kevin Begois en Absalem waren deze week ook geveld door de griep, maar zij trainden donderdag wel weer mee.

Historie

In totaal speelde FC Groningen - en voorloper GVAV - 22 keer een uitwedstrijd tegen VVV. Daarin wonnen de Groningers tien keer, de Limburgers hielden de drie punten acht keer in eigen huis. Vier wedstrijd eindigden gelijk.

De grootste zege op VVV was in 2007/2008. Toen won de FC met 2-5 in Venlo. Doelpuntenmakers waren toen Goran Lovre, Marcus Berg (2x), Berry Powel en Stefan Nijland.

De grootste thuisoverwinning die VVV op de FC boekte was 4-0. Dat was in 1974.

Thuis gelijkspel

Eerder dit seizoen kwam de FC in de thuiswedstrijd tegen VVV tot een teleurstellend gelijkspel: 1-1. Mahi zette de Groningers na een kwartier spelen op voorsprong, miste een strafschop en raakte de paal. In de blessuretijd maakte invaller Nwakali gelijk voor de Limburgers.

De laatste keer dat FC Groningen een uitwedstrijd speelde tegen VVV Venlo, was in het seizoen 2012/2013. Dat duel eindigde in 0-0.

FC Groningen live

De uitwedstrijd tegen VVV begint vrijdagavond om 20 uur en is te volgen bij RTV Noord.

Op de radio presenteert Niiwino Geertsema vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Analist is Joop Gall. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag. Daarnaast is de wedstrijd op de app en site te volgen via een liveblog.

Vermoedelijke opstelling

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Van Nieff; Bacuna, Van de Looi; Mahi, Drost, Doan; Van Weert.