Lopend Vuur: Amusement hoort op de publieke omroep

Tv-programma's als Eén tegen 100, de specials van Boer zoekt Vrouw en Bed & Breakfast verdwijnen mogelijk van de publieke omroep. Ze voldoen niet aan de eisen van de nieuwe Mediawet.

Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, in handen van De Telegraaf.

Amusement mag alleen nog als de NPO (de publieke omroep) achteraf aannemelijk kan maken dat kijkers blijven hangen voor programma's met een meer educatief of informatief karakter. Programma's als Heel Holland Bakt, Wie is de Mol of de gewone uitzendingen van Boer Zoekt Vrouw slagen daar wel in.

Puur amusement om het amusement mag niet meer. Die programma's horen thuis op de commerciële zenders.

