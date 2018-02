Huurdersvereniging vierkant achter plan voor meer sloop en nieuwbouw

Afbreken en nieuwbouw is beter dan renoveren en versterken. Dat vinden de woningcorporaties in het Groningse aardbevingsgebied en hun huurdersverengingen staan vierkant achter dit idee.

In Den Haag debatteert de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat donderdagmiddag over het aardbevingsbestendig maken van woningen.

Kosten lager

Zowel huurders als corporaties denken dat verstevigen duurder uitvalt dan sloop en nieuwbouw.

'Dat komt omdat de kostprijs relatief lager ligt. Als je nagaat dat alleen de buitenkant voor 2 tot 3 ton per woning versterkt wordt, dan is nieuwbouw veel doeltreffender en goedkoper', zegt voorzitter Martin Franken van Huurdersvereniging Marenland.

Achter op planning

Franken krijgt naar eigen zeggen ook signalen binnen van huurders. 'Ze zeggen dat ze er moeite mee hebben dat er voor zoveel geld wordt vertimmerd aan alleen de buitenkant van hun huurhuis. Binnen gebeurt nog niks.'

De versterkingsoperatie loopt bovendien achter op de planning, weet ook Franken. 'Als je kijkt waar de operatie nu staat: in 2015 zijn er afspraken gemaakt voor 1650 pilotwoningen. Maar er zijn er nog geen 500 gedaan in drie jaar tijd.'

3,5 maand het huis uit

Franken is dan ook blij met de brief van de woningcorporaties. 'Er wordt voor huurders bepaald momenteel. Een keus is er niet.'

Als je het over tijdsbestekken hebt, maakt het niet zoveel uit, zegt Franken. 'Bij versterking moeten huurders ook 3,5 maand eruit. Bij nieuwbouw misschien iets langer, maar dan is het ook direct helemaal klaar.' In totaal zijn er ongeveer 30.000 huurwoningen in het aardbevingsgebied.

NCG ook positief

De Nationaal Coördinator Groningen ziet ook wel wat in het voorstel om meer nieuw te bouwen. 'Je kunt de buitenkant wel vernieuwen, maar als je nog steeds keuken en badkamer uit jaren '60 hebt, schiet het niet zo op. Een nieuwbouwwoning is energetisch dan veel beter.'

