Groninger Huis: 'Tiny houses op terrein Groot Bronswijk'

Woningstichting Groninger Huis wil tiny houses plaatsen op terrein van het voormalig psychiatrisch centrum Groot Bronswijk in Wagenborgen. Het gaat om drie woninkjes, waarvan één samen met studenten van het Alfa College wordt ontwikkeld.

De eerste tiny house moet rond de zomer worden geplaatst. 'Een tiny house is een nieuwe woonvorm, waarbij het vooral draait om genoegen nemen met minder spullen en een kleinere CO2-voetafdruk', zegt directeur Hilde van Ree van het Groninger Huis. 'In die zin kun je het typeren als een nieuwe levensstijl.'

Leefbaarheid

Het project wordt dan ook omarmd door het Vernieuwingsnetwerk Delfzijl, dat van mening is dat het de leefbaarheid in de gemeente Delfzijl ten goede komt. 'Niet voor iedereen is er een passend huis in Delfzijl en zeker niet voor jongeren. Het vergroot de keuzemogelijkheden voor mensen die in Delfzijl willen blijven wonen en dat is goed', zegt Ad van Roosmalen namens het vernieuwingsnetwerk.

Duurzamen materialen

Een tiny house heeft een vloeroppervlakte van 20 tot 35 vierkante meter. 'Het zijn volwaardige woningen, gemaakt van duurzame materialen en er wordt gebruik gemaakt van innovatieve technieken', laat Van Ree weten.

Het huisje, dat samen met studenten van het Alfa College wordt ontwikkeld, wordt waarschijnlijk begin volgend jaar opgeleverd.

