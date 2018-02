Rondje Groningen: Hup Sven!

Leuke, interessante, grappige of opvallende berichten die we tegenkomen op social media zetten we doordeweeks om 21.00 uur op een rij in Rondje Groningen. Deze keer: groen ergert zich geel.

1) Meeleven met Sven

Groningen leefde vandaag mee met Sven Kramer.





Een filmpje over het werk van RUG-natuurkundige Bart van Wees wordt veel bekeken online. Keer terug in de schoolbanken en leer over spintronica.

3) Leve de techniek

De collega's van het Dagblad van het Noorden hebben kopzorgen.

Van 'er is nog geen paniek', naar crisisoverleg binnen een uur.

4) Complimentjes

'Maar Esmé, ik vond dat je er alsnog prachtig uitzag, zonder make-up'

6) Groen ergert zich geel

Schokkend Groningen-actievoerder en bevingsgedupeerde John Lanting en zijn vrouw Martha verhuizen naar Hongarije. Ze verlaten het ouderlijk huis van Lanting. Gazetvanhetnoorden.nl interviewde hem en zijn vrouw. Tik hier voor het interview

De Groenlinks-fractievoorzitter in Stad, Benni Leemhuis, ergert zich geel en groen aan een reclame van de NS. Hij is in een twitterfittie beland met NS Online. Aanschouw:



We zijn bang dat ze het niet eens worden...



7) 'I've been played for a fool'

Internationale aandacht voor de bevingsproblematiek in onze provincie in The Financial Times. 'Het was mijn fout om de overheid te vertrouwen'. Lees het verhaal hier.

8) Bah!

Janita van Dijken dacht in de trein naar Delfzijl even lekker van het uitzicht te genieten, maar dat werd haar niet makkelijk gemaakt...

Rondje Groningen