Memoires Jacques Wallage: 'Wim Kok vond keuze voor Groningen onbegrijpelijk'

De keuze van Jacques Wallage voor het burgemeesterschap van Groningen leidde tot onbegrip bij toenmalig premier Wim Kok.

Dat schrijft Wallage in zijn memoires 'Het land achter de heuvels. Politiek als ambacht van 1968 tot 2018', die volgende week verschijnen.

'Wie wil er nou burgemeester van Groningen worden?'

Wallage is in 1998 fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid als Groningen een nieuwe burgemeester zoekt. De landelijke verkiezingen zijn dan net geweest en Wallage is verzekerd van een toekomst in de Haagse politiek. Het zou ofwel nog een termijn als fractievoorzitter worden, of een plek in het kabinet. Dat Wallage in plaats daavan voor Groningen kiest, kan er bij Wim Kok niet in: 'Zeg nou zelf, Jacques, wie wil er nou burgemeester van Groningen worden?'

Als Wallage duidelijk maakt dat hij echt wil, mag hij van Kok gaan. 'Als jij je keus hebt gemaakt, dan sta ik daarachter. Je hebt voor de partij landelijk echt genoeg gedaan.'

Kans op burgemeesterspost Amsterdam

Eerder heeft Wallage al de kans gehad om burgemeester van Amsterdam te worden, zo valt te lezen. Als Ed van Thijn in 1994 minister wordt, krijgt Wallage een telefoontje van Eberhard van der Laan, toenmalig PvdA-fractievoorzitter in Amsterdam.

'Telefoontjes op het verkeerde moment. Story of my life. Ik had het heel graag gedaan. (..) Ik zou me er met hart en ziel in hebben gestort. Maar ik begreep ook heel goed dat die tweede plek op de lijst verplichtingen met zich meebracht, zowel naar de kiezers als naar de partij.'

Druk van Kok

Wallage past voor het burgemeesterschap van Amsterdam en zou in zijn loopbaan vaker keuzes maken voor zijn partij PvdA, terwijl hij zelf liever anders zou doen. Zijn overstap als staatssecretaris van Onderwijs naar het ministerie van Sociale Zaken (eveneens staatssecretaris) wilde hij niet. Onder druk van Wim Kok - die zei hem harder nodig te hebben op Sociale Zaken - gaat hij toch.

De cover van de memoires van Jacques Wallage



Het voelt nooit goed, ook achteraf niet. 'Wim hield vol, voor mij bleef de overstap onverteerbaar. (..) En ik ben boos op Wim Kok, die - vanuit onderwijsbeleid bezien - nooit zo'n beroep op mijn loyaliteit had mogen doen. Maar vooral ben ik boos op mezelf omdat ik me, zoals zo vaak, door mijn onzekerheid had laten leiden.'

'Een kras in je ziel'

Volgens Wallage is veel terug te brengen op zijn Joodse komaf. Door het leed dat zijn ouders in de Tweede Wereldoorlog meemaakten, is hij het jongetje geworden 'dat alles goed zou maken. (..) Die worsteling thuis, om je ouders geen verdriet te willen doen omdat ze dat immers al genoeg hadden, was een kras in je ziel, zoals in een grammofoonplaat, waar de naald ongemerkt in glipt. Kennelijk decennia later ook nog.'

'Opfrisbeurt voor de stad'

Wallage begint zijn politieke loopbaan in de gemeenteraad van Groningen en wordt daarna wethouder. Samen met Max van den Berg (de latere commissaris van de Koningin) zit hij in het linkse college, dat ondermeer het verkeerscirculatieplan in Groningen invoert. Dat plan moet auto's uit de binnenstad weren. Wallage is trots op zijn periode als wethouder. Volgens hem heeft 'onze opfrisbeurt de stad goed gedaan'.

Al voordat hij burgemeester wordt in 1998 verhuist hij terug naar Groningen, de stad waar hij is opgegroeid. 'De eerste avond na de verhuizing liep ik diep in gedachten verzonken de laatste ronde met de hond. Ik had zonder dat het de bedoeling was dezelfde route genomen die ik eind jaren zeventig vaak met mijn vader liep. Ik kwam uit bij mijn ouderlijk huis.'

'Bloed aan de paal'

Wallage is kritisch op de interne omgangsvormen binnen de Partij van de Arbeid en laakt het gebrek aan onderlinge solidariteit. In Den Haag maakte hij mee dat mensen zonder pardon worden gepasseerd en ook in Groningen maakte de partij intern slachtoffers. Zo was Wicher Pattje in zijn ogen een 'capabele wethouder', die opstapte na problemen bij welzijnsstichting WING. Volgens Wallage wilde de PvdA-fractie 'bloed aan de paal'. 'Zoveel energie die verloren gaat aan onderlinge strijd'.

Je moet voorkomen dat als Groningers het over d'Olle Grieze hebben, ze dan hun burgemeester bedoelen Jacques Wallage - oud-burgemeester Groningen

Tevreden

Op zijn burgemeesterschap kijkt Wallage tevreden terug. Alleen had hij strenger moeten omgaan met coffeeshops, vindt hij nu. 'Pas tegen het eind van mijn burgemeestersjaren werd duidelijk dat sommige coffeeshops zich vertakt hadden naar de onderwereld Daar had de harde in plaats van de uitgestoken hand eerder moeten worden toegepast.'

In 2009 stopt Wallage als burgemeester van Groningen. Hij besluit dat het verstandiger is geen derde termijn aan te gaan. 'Je moet voorkomen dat als Groningers het over d'Olle Grieze hebben, ze dan hun burgemeester bedoelen.'

