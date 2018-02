Groningse fotograaf wint expositie in Londen

De Groningse fotograaf Kars Tuinder heeft de finale gehaald van de Exposure Awards 2018 van LensCulture. Als finalist krijgt hij onder meer een expositie in Londen.

LensCulture is een wereldwijd platform voor fotografen en een online magazine. Aan de Exposure Award deden fotografen uit zestien landen mee. Tuinder won eerder de publieksprijs in de categorie 'Mens' van de National Geographic Fotowedstrijd. Ook won hij de Monovisions Award 2017.

Kunstproject

Voor Tuinder is dit de mooiste prijs in zijn carrière tot nu toe. De Groninger verdient zijn brood voornamelijk met het maken van trouwreportages, maar de bekroonde foto maakt deel uit van een kunstproject. 'Dit is echt mijn eigen ding. Ik ben er ooit mee gaan experimenteren in mijn studio en heb toen dit concept bedacht.'

'Buttons'

Het kunstproject van Tuinder heeft de naam 'Buttons' gekregen. 'Knopen zijn gemaakt om dingen te sluiten. Ik denk dat veel mensen hun ogen sluiten voor problemen in de wereld. Daarom gebruik ik knopen om de ogen van mijn modellen te sluiten. De foto's gaan allemaal over actuele problemen in de wereld. Misschien worden zo wat ogen geopend', legt Tuinder uit. Hij beschouwt zijn kunstproject nadrukkelijk niet als een aanklacht tegen de maatschappij, maar meer als een middel om mensen even stil te laten staan bij een probleem.

De serie 'Buttons' bestaat momenteel uit vijf foto's, maar wordt nog uitgebreid. De foto die de Exposure Awards 2018 heeft gewonnen, toont Afrikaanse vluchtelingen in de zee.

