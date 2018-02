Griepepidemie houdt aan: feiten en fabels over de griep

Koorts, keelpijn, loopneus, hoofdpijn en spierpijn. Al ruim negen weken worden we geplaagd door de griep.

Maar bestaat 'dé griep' eigenlijk wel? Kun je er weerstand tegen opbouwen en als je griep hebt gehad, ben je dan immuun? Een aantal feiten en fabeltjes over griep:

1. Wat is 'de griep' precies?

Met dé griep bedoelen we eigenlijk die griep, waartegen je wordt ingeënt, vertelt huisarts Nicoline van den Broek uit Groningen. Zij is ook werkzaam als docent huisartsgeneeskunde in het UMCG. Maar er zijn meerdere soorten griep. Volgens Van den Broek heersen er dit jaar grofweg drie varianten:

- Griep waarbij je keelpijn hebt en snotterig bent;

- Heel erge buikgriep. Hierbij hoort ook koorts en rillerigheid;

- Griep waarbij je opeens hoge koorts krijgt, rillerig bent en die ook langer duurt. Dit is eigenlijk dé griep die de meeste zieken nu hebben.

2. Waarom krijgen we meestal griep in de winter?

'Het klimaat voor virussen is dan beter', legt Van den Broek uit. 'Van de kou zelf word je niet ziek, maar mensen zitten meer binnen en dichter op elkaar. We noemen dat 'crowding'. Virussen worden dan sneller overgedragen.'

3. Kun je weerstand opbouwen tegen griep?

Van den Broek: 'Je weerstand is altijd beïnvloedbaar. Als je veel stress hebt, gaat je weerstand omlaag. Als je gezond eet en voldoende slaapt, gaat je weerstand omhoog. Maar sommige mensen hebben ook meer aanleg om griep te krijgen dan anderen.'

4. Als je griep hebt gehad, ben je dan immuun?

'Ja, voor dit jaar ben je dan voor die ene variant van dat virus immuun. Je kunt dus wel weer door een andere variant worden geveld', aldus Van den Broek. 'Zoals eerder gezegd zijn er dit jaar drie varianten in omloop en die zijn best gemeen. We zien vrij veel mensen die alledrie soorten achter elkaar krijgen. Die pech kun je dus hebben.'

5. Wat kun je doen als je geveld bent door de griep?

'Dan kun je weinig meer doen dan symptoombestrijding', besluit Van den Broek. 'Goed uitzieken, voldoende drinken en je rust pakken.'

