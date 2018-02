Stadjer (70) beticht van ontucht met stiefkleindochter

Tegen een 70-jarige man uit Groningen is achttien maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dit voor het plegen van ontucht met zijn stiefkleindochter van drie jaar.

Vorig jaar juni betrapte de oma haar vriend met haar 3-jarige kleindochter in de woonkamer. De vrouw sloeg op de man in en een dag later vroeg ze hem te vertrekken uit het huis.

Wraakactie

Ondanks dat de man en zijn vriendin elf jaar bij elkaar waren en wilden trouwen zegt de advocaat van de man dat het helemaal niet goed ging in de relatie en dat de aangifte een wraakactie zou kunnen zijn. De man ontkent dat hij het meisje heeft aangeraakt.

Vrijspraak

De man moest zich donderdag ook verantwoorden voor het plegen van ontucht met een andere stiefkleindochter. De officier eiste hiervoor vrijspraak. Zo staan de verklaringen van de man en het meisje lijnrecht tegenover elkaar en is er verder onvoldoende bewijs.

Ook moet de man volgens de officier een schadevergoeding van 7300 euro betalen aan het slachtoffer. De 70-jarige Groninger al acht maanden in voorarrest.