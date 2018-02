Gastvrouw Margot Boer bij de Spelen: 'Het gevoel wordt wel weer aangewakkerd'

Vier jaar geleden behaalde schaatsster Margot Boer, die sinds enige tijd in Groningen woont, twee medailles op de Spelen van Sotsji. Brons op de 500 en de duizend meter.

En nu is ze weer op de Olympische Spelen. In een heel andere rol: Margot Boer is gastvrouw van de Olympische sporters en hun familie en vrienden. Dat doet ze op uitnodiging van het NOC*NSF.

Gevoel weer aangewakkerd

'Ik moet ze ontvangen en zorgen dat alles soepel verloopt', vat Boer haar nieuwe taak samen. 'Dat is wel even wennen. Op dag één hadden we direct vier huldigingen. Ik moest helpen met de voorbereidingen. Het is echt heel leuk om mee te maken.'

Vier jaar geleden stond ze nog aan de andere kant en werd ze zelf gehuldigd in het Holland Heineken House. 'Dat gevoel wordt dan wel weer aangewakkerd. Ze draaien hetzelfde liedje, daar heb ik ook nog tastbare herinneringen aan.'

Eindelijk op het podium

Een sporter wordt na het winnen van een medaille geleefd, beseft Boer. 'Ik had dat zelf ook en nu zie je het gebeuren bij anderen. Daarom probeer ik zoveel mogelijk rust te creëren voor ze.'

De meeste schaatsers kent Boer persoonlijk. 'Het was bijvoorbeeld heel mooi om Marrit Leenstra (brons op de 1500, red.) eindelijk op het podium te zien staan.' Vier jaar geleden werd zij nog vierde.

Boer maakt lange dagen in Zuid-Korea. 'Het huis opent om 15 uur. En met huldigingen zijn we pas rond 2 of 3 uur 's nachts klaar. Toch probeer ik wel zoveel mogelijk wedstrijden mee te pakken.'

'Wachten is verschrikkelijk'

Ze herkent ook de spanning bij de sporters en leeft mee. 'Twintig minuten moeten wachten, dat is echt verschrikkelijk. Daar komt bij: er zijn ook verliezers. Die moeten daar ook mee omgaan.'

Boer vindt het bijzonder om deze keer aan de andere kant van het spectrum te staan. 'Het is een heel eervol baantje', besluit ze.



