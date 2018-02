Veel belangstelling voor Groninger musea in 2017

Deel dit artikel:











(Foto: Groningen in Beeld/ Greetje Kamminga)

Er was het afgelopen jaar veel belangstelling voor de musea in de provincie Groningen. Dat blijkt uit cijfers van Erfgoedpartners, de koepel van erfgoedinstellingen in Groningen.

Eerder was al bekend dat het Groninger Museum voor het derde jaar op rij een bezoekersaantal van boven de 200.000 haalde. Molens in de lift Uit de cijfers van Erfgoedpartners blijkt dat Groninger molens steeds meer publiek trekken. Deels komt dat door erfgoed-educatietrajecten van Erfgoedpartners en Oktobermaand Kindermaand. Maar ook de Nationale Molendag in mei en het Groninger Molenweekend in juni weten steeds meer bezoekers te genereren. De molens in 2017 die veel publiek ontvingen waren Hollands Welvaart in Mensingeweer, De Lelie in Eenrum, de Vestingmolen in Bourtange en Molen Eben Haëzer in Enumatil.