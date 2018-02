Jan Bessembinders langer interim-wethouder; nog geen duidelijkheid over burgemeester Galama

Het college van Stadskanaal wil interim-wethouder Jan Bessembinders (CDA) langer laten aanblijven, tot er na de verkiezingen een nieuw college wordt geformeerd. Zijn termijn loopt eigenlijk volgende week af.

Volgens CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Boels is dit noodzakelijk, aangezien de teruggekeerde wethouders Goziena Brongers (CDA) en Peter Gelling (GemeenteBelangen) net zijn teruggekeerd van een ziekte en niet volledig belastbaar zijn.

Bovendien zit burgemeester Baukje Galama op medisch advies thuis en ligt Johan Hamster (ChristenUnie) met griep onder de wol. Hij wordt sowieso deze week niet meer verwacht. Er is een raadsvoorstel in de maak om Bessembinders komende maandag te herbenoemen.

Bestuurbaarheid van Stadskanaal

'We gaan hier akkoord mee', stelt raadslid Jur Mellies (Fractie Mellies). 'Het gaat wel om de bestuurbaarheid van Stadskanaal.' Zijn mening wordt gedeeld door bijna alle partijen.

'Dit moet je los van partijen zien', zegt CDA-voorman Gert-Jan Boels. 'Het college heeft dit verzoek gedaan om de wethouder in functie te houden. Er zijn net twee wethouders teruggekeerd van ziekte, maar onze burgemeester is nog ziek en wethouder Johan Hamster zat de afgelopen week ook ziek thuis door een stevige griep. We moeten de bestuurskracht wel op peil houden.'

Alleen de PvdA is niet heel blij met de gekozen oplossing. 'We gaan met tegenzin akkoord', zegt fractievoorzitter Egbert Hofstra. 'Het is wel verkiezingstijd en met het aanblijven van Bessembinders zitten er nu twee CDA'ers in het college. Dat vinden wij voor de beeldvorming niet ideaal.'

Galama

De partijen willen niets zeggen over de situatie rond burgemeester Baukje Galama (VVD). Die meldde zich enkele weken geleden na een raadsvergadering ziek. Tijdens de raadsvergadering was ze in botsing gekomen met een deel van de raadsleden. Ze keerde daarna niet terug.

Het is onduidelijk of de partijen de kwestie nog tijdens deze raadsperiode willen bespreken, of over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart willen heen tillen. VVD-lijsttrekker Hans Klopstra, door zijn partij als woordvoerder aangewezen, zou dat laatste een logische zaak vinden.

'De huidige raad zit nog maar een maand en is daarna weg. Het lijkt me niet dat je over je graf regeert.', stelt hij. Wel moet de huidige gemeenteraad haar eigen rol kritisch bekijken, zo laat Klopstra weten. Volgens de nieuwe VVD-voorman heeft de raad de situatie toegestaan waarin burgemeester Galama grote dossiers op haar bordje kreeg.

'De raad moet naar zichzelf kijken. Die situatie heeft de raad laten bestaan. Daar kun je ook wat van vinden. Daarom zou ik het verstandig vinden dat de situatie rond de burgemeester wordt overgelaten aan de nieuwe raad.'