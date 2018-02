'Hij verdomt het om een treetje onder Bloemen en Bergsma te staan'

'Toen Sven zag dat hij het niet ging halen, gaf hij er de brui aan. Het is zijn eer te na om een treetje onder Bloemen en Bergsma te staan.' Schaatscoach Erik Bouwman laat zijn licht schijnen over de tien kilometer van Sven Kramer. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Zeker derde

Oud-schaatser Bouwman uit Groningen is de voormalige bondscoach van de Zuid-Koreaanse schaatsploeg. Momenteel traint hij Jong Duitsland. Hij is duidelijk over de rit van Kramer: 'Hij had zeker derde kunnen worden.'



2. Nieuwe schaatsenslijper?

De teleurstelling over het verlies van Kramer is ook groot bij de oudste schaatsenslijper van ons land: de 83-jarige Karst Doornbos uit Niekerk. 'Sven mag wel bij mij langskomen. Ik zou het wel eens met hem willen proberen.'



3. Eindelijk verhuizen!

Als het maar niet lukt om je huis te verkopen in het aardbevingsgebied, kun je je vanaf vandaag aanmelden voor de opkoopregeling. Je huis moet dan wel langer dan een jaar te koop staan. Johan en Miny Emming uit Froombosch hebben zich direct aangemeld.



4. Groningse goudmijntjes

Ze leveren anderhalf miljoen euro per jaar op: de flitspalen bij het Emmaviaduct in Groningen. Onze verslaggever Beppie van der Sluis reed er, samen met verkeerspsycholoog Dick de Waard, met gepaste snelheid langs.



5. Buschauffeur van de toekomst

Qbuzz is begonnen met een opleiding voor buschauffeurs. De 24-jarige Frans Nicolai is één van de nieuwelingen. Verslaggever Marten Nauta reed met hem mee in de bus.



6. Kinderen even de baas

Een speciale gemeenteraadsvergadering in Bedum. Kinderen van twee basisscholen uit Bedum en Zuidwolde bezetten de raadszetels. Ze hebben plannen bedacht voor een gezonde levensstijl.



Bekijk de volledige uitzending van Noord Vandaag boven dit artikel of via Uitzending Gemist.