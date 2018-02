Wethouder over aangifte FNV: 'Het is een publiciteitsstunt'

Hij zal er zeker niet wakker van liggen. Wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen reageert verbaasd en laconiek op de boodschap dat vakbond FNV vrijdag aangifte tegen de gemeente gaat doen.

De FNV houdt de gemeente verantwoordelijk voor een 'schijnconstructie' in het postsorteercentrum van PostNL in Kolham. Volgens de bond blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW dat bijstandsgerechtigden en uitzendkrachten willens en wetens loon wordt onthouden.

Vraagtekens bij inspectierapport

'Dat is een heel dik rapport en heel ingewikkelde materie. Onze mensen die daar verstand van hebben zeggen dat er nog wel wat vraagtekens bij te zetten zijn. En dat doen we dus ook', kaatst Verschuren terug.

De vakbond claimt dat medewerkers niet gelijk betaald worden. Verschuren ziet dit anders: 'De kern van het verhaal is: wij hebben gekeken naar de bestpassende cao, niet de goedkoopste. We kwamen toen bij de uitzend-cao uit in plaats van de PostNL-cao. In die cao kreeg de avondploeg iets meer, en de ochtendploeg wat minder.

'Wordt een leuke aangifte'

FNV wil met de aangifte achterstallig loon vorderen. Verschuren: 'Ze hebben weinig te vorderen. De FNV zegt: men moet alleen kijken naar verschil in uurloon, je mag niet naar toeslagen kijken. Dat is voer voor juristen, ik denk dat wij daar sterk in staan.'

Volgens de wethouder hebben medewerkers uit de avondploeg 35 euro bruto in de maand meer gekregen dan dat ze via de geëiste PostNL-cao zouden hebben gekregen. 'Ik snap daarom totaal niet dat ze er zo'n toestand van maken. Dan doen ze aangifte omdat wij te veel hebben betaald. Dat zal een leuke aangifte worden.'

'Publiciteitsstunt'

De mensen in de avondploeg zijn vooral uitzendkrachten, in de ochtendploeg werken meer mensen uit de sociale werkvoorziening, duidt Verschuren nog een verschil.

Hij besluit: 'Het is een publiciteitsstunt. Ze grijpen alles aan om in de publiciteit te komen. Ik lig hier ook echt niet wakker van.'

