Lusanne van der Gun spreekt voor het eerst over haar ontvoering

'Mijn kidnapper bedreigde me meteen. Hij waarschuwde naar een kliniek te rijden waar mijn organen uit mijn lichaam zouden worden gehaald, als ik niet zou luisteren.' Zo begint Lusanne van der Gun uit Oldeberkoop haar interview met de organisatie Amber Alert.

Van der Gun verdween in augustus 2003, toen ze onderweg was naar school. Ze was toen elf jaar oud. Het is voor het eerst dat Lusanne over haar ontvoering spreekt. Dat meldt Omrop Fryslân.

Beloning

De ontvoering van het 11-jarige meisje op 25 augustus 2003 hield niet alleen het Noorden, maar heel Nederland dagenlang in de greep. De dader werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor ontvoering. Een inwoner van Tweede Exlöermond kreeg drie maanden celstraf omdat hij belangrijke informatie had achtergehouden in deze zaak. Een vrouw uit Mussel, die de politie indertijd tipte in de ontvoeringszaak kreeg een uitgeloofde beloning van 25.000 euro.

Lusanne was met haar vriendin Carien onderweg toen ze bij een auto een man met een verrekijker zag staan. De man deed alsof hij van de politie was en zei dat Carien moest doorfietsen. Lusanne moest met hem mee 'naar het politiebureau' omdat haar fiets niet in orde was. Lusanne was daarna drie dagen zoek.

Amber Alert

Ondertussen is Lusanne 25 jaar oud. Ze heeft sinds het gebeuren niet meer in het openbaar over de ontvoering gesproken. Ze maakt nu een uitzondering voor Amber Alert: 'Ik hoop dat mensen erdoor inzien dat Amber Alert een enorm verschil kan maken bij een ontvoering als de mijne.'

Geblockt

In het interview spreekt Lusanne ook over het moment van de ontvoering. Hoe ze bijvoorbeeld op die 23ste van augustus toch bij haar ontvoerder Simon S. in de auto kwam, is voor Lusanne niet helemaal duidelijk. 'Of ik ben ingestapt of de auto ben ingetrokken, herinner ik me niet. De emotionele momenten heb ik kennelijk geblockt in mijn geheugen. Wel weet ik dat ik blij was dat hij Carien liet gaan. Zij heeft suikerziekte en had zonder haar medicijnen nooit overleefd.'

In de kofferbak

Lusanne spreekt uitgebreid over wat er gebeurde nadat ze met de man meeging. Zo kreeg ze een blinddoek om en werd ze in de kofferbak van de auto gelegd. 'De achterbank was iets naar voren geklapt, zodat ik tijdens het rijden de bomen en de lucht kon zien. Kort erna kwam die waarschuwing dat hij me naar die organenkliniek zou brengen, als ik niet zou gehoorzamen.'

Gekneveld was ik niet, ik kon een beetje rondlopen Lusanne van der Gun

'S. kon achter de deur staan'

Van der Gun vertelt dat ze tijdens de ontvoering haar emoties had uitgeschakeld en op een soort overlevingsmechaniek overging. Drie dagen en nachten heeft ze in de kofferbak gelegen. Overdag kreeg ze eten en 's nachts werd ze door S. in een garagebox alleen gelaten met de auto.

'Gekneveld was ik niet, ik kon een beetje rondlopen. De roldeur van de garage stond op een kier, het bleef lang licht omdat het hoogzomer was. Verkeer of mensen kon ik niet waarnemen, het moet een afgelegen plek zijn geweest. Ik woog mijn kansen af om onder de deur door naar buiten te kruipen en te vluchten. Ik deed het niet. S. kon immers achter die deur staan.'

Vrijgelaten

Tijdens haar ontvoering kreeg Van der Gun een soort band met haar ontvoerder, zo vertelt ze uitgebreid aan Amber Alert. Uiteindelijk werd ze door S. bij een hotel in Venlo vrijgelaten. Toen was ze volledig gedesoriënteerd. 'Ik werd meteen herkend, mijn ontvoering was overal in het nieuws geweest.'

Lusanne woont inmiddels samen met haar vriend en werkt als vrachtwagenchauffeur. Ze heeft ook nog een oproep: ze zou graag in contact komen met de vrachtwagenchauffeur die op de eerste dag van de ontvoering de auto van de dader verdacht vond en later die dag de politie belde.

'Ik heb nooit geweten wie die chauffeur is. Als Amber Alert destijds al had bestaan, was het vermoedelijk anders gegaan, dan was de chauffeur op de hoogte geweest, had hij meteen alarm geslagen en was ik hoogstwaarschijnlijk al snel bevrijd.'

Lees ook:

-Cel voor medeplichtigheid gijzeling

-Celstraf geëist in ontvoeringszaak

-Beloning voor gouden tip uit Mussel

-Inwoner Mussel achtervolgde ontvoerder