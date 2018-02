OM eist tot 2,5 jaar cel wegens DigiD-fraude

Voor DigiD-fraude eiste het Openbaar Ministerie tegen een 58-jarige oud-belastingdienst ambtenaar uit Westerlee 2,5 jaar cel.

De man haalde in 2013 van 370 studenten in Groningen de persoonsgegevens uit het systeem van de Belastingdienst en vervalste hun DigiD (digitale identiteit). Hij vroeg huur- en zorgtoeslagen aan en tilde de Belastingdienst voor bijna vier ton. Hij kreeg daarbij hulp van zijn 57-jarige vrouw, die anderhalf jaar tegen zich hoorde eisen.

Drijvende kracht

Volgens het OM was hun zoon (31) de bedenker en eiste tegen hem ook 2,5 jaar cel. ´Hij was de drijvende kracht en betrok zijn ouders door hen te manipuleren´, zei de officier.

In deze fraudezaak stonden nog eens vijf mensen terecht, waaronder een 30-jarige man uit Veendam. Die haalde bij studentenflats de postbussen leeg en gaf de enveloppen met de DigiD-codes aan de verdachten uit Westerlee. Met deze activeringscodes wijzigden zij de DigiD-gegevens en vroegen zij de toeslagen aan. Het geld verdween op bankrekeningen van katvangers.

Roemenen

Dit waren onder meer Roemenen die in hun land met advertenties werden gelokt voor een werkplek in de kringloopwinkel van een 53-jarige man uit Groningen. Zij moesten vervolgens een bankrekening aanvragen, de passen afstaan aan de Stadjer en zijn 27-jarige zoon. De Roemenen gingen daarna in busjes terug naar hun land van herkomst. De eigenaar van de kringloopwinkel en zijn zoon horen volgende week hun strafeis.

Adresgegevens

De zaak kwam aan de rol nadat in juni 2013 twee studenten aangifte deden van identiteitsfraude. In november werden vier mannen en een zwangere vrouw bij studentenflats aangehouden. Flatbewoners meldden dat die vijf zich verdacht gedroegen, omdat zij adresgegevens noteerden. Een van hen was de 30-jarige man en zijn zwangere vriendin uit Veendam.

Uiteindelijk stonden negen verdachten terecht voor de rechtbank in Assen. Drie zaken zijn uitgesteld voor meer getuigenverhoor. In totaal is voor zes ton aan toeslagen aangevraagd. Ruim twee ton werd tijdig door de banken tegengehouden. De officier tilde er zwaar aan dat hier louter sprake is van winstbejag. Ook vond de officier het ernstig dat juist een ambtenaar van de Belastingdienst vertrouwelijke informatie misbruikte en zoveel slachtoffers maakte.

De zaak is verouderd: ´Maar dat komt door de complexiteit´, zei de officier. Het is nog niet bekend wanneer uitspraak wordt gedaan.

