Deel dit artikel:











'VVV hoeft niet bang te zijn en dat mag FC Groningen zich aanrekenen' VVV maakt gelijk tegen FC Groningen, eerder dit seizoen (Foto: JK Beeld)

FC Groningen treedt vrijdagavond in Venlo aan tegen VVV, dat verrassend tiende staat. 'Groningen is echt toe aan een overwinning, dat is nog niet gelukt in 2018. Vijf gespeeld, drie puntjes: da's nait best.'

Dat zegt FC Groningen-watcher Elwin Baas in de wekelijkse voorbeschouwing op Radio Noord. 'Jullie kunnen de borst nat maken' Volgens verslaggever Frank Moonen van de Limburgse zender L1 heeft VVV alle reden om vol vertrouwen aan de wedstrijd te beginnen. 'Het gaat boven verwachting, ze doen het echt uitstekend. Het is een solide ploeg, die moeilijk te kloppen is. Jullie kunnen de borst nat maken.' 'Voorafgaand aan dit seizoen had ik VVV op plek vijftien gezet en Groningen misschien op plek negen, maar het is nu bijna andersom', zegt Moonen. Groningen staat teleurstellend dertiende. 'VVV hoeft inderdaad niet bang te zijn en dat mag Groningen zich aanrekenen', zegt Moonen. Onrustig bij de FC Het is bij FC Groningen de laatste tijd erg onrustig, onder meer rond aanvaller Lars Veldwijk. Hij werd teruggezet naar de beloften, nadat hij volgens trainer Ernest Faber weigerde in te vallen tegen ADO Den Haag. 'Ik heb nog even gekeken bij de beloften, hij ziet er gelukkig uit', zegt Baas. 'Maar die gaan we dit seizoen niet meer terug zien in het eerste bij Groningen. Faber wil dat niet hardop zeggen, maar als ik naar zijn gezicht kijk, weet ik voldoende. Dat gaat niet meer goedkomen.' Lastig avondje Baas verwacht een lastig avondje voor de FC in Venlo. 'VVV heeft niets meer te verliezen. Het speelt heel solide voetbal, met een gesloten verdediging. En Groningen heeft daar wel moeite mee.' Lees ook: - Warmerdam twijfelgeval voor uitwedstrijd tegen VVV Venlo