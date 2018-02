Kinderen voelen politici kritisch aan de tand: 'Wat als raadsleden ruzie hebben?'

'Wat gebeurt er als de raadsleden ruzie hebben', vraagt een van de kinderen. Aan de ovalen vergadertafel van de gemeente Bedum zitten dit keer niet alleen raadsleden. Zestien leerlingen van de Togtemaarschool uit het dorp en 't Groenland uit Zuidwolde verdiepen zich in de politiek.

'Ruzie hebben we eigenlijk nooit. Maar als een discussie te lang duurt dan grijpt de voorzitter in. En dat is de burgemeester. Daar moeten we naar luisteren', vertelt een van de aanwezige raadsleden.

Projecten bedenken

De kinderen leren niet alleen hoe het gaat in de politieke arena. Ze bedenken in groepen twee projecten, waarvan het beste idee uitgevoerd gaat worden nadat de kinderen en de raad er over gestemd hebben. De dag heeft als doel kinderen meer te betrekken bij politiek en de manier waarop er besluiten worden genomen.

Tips

Gedurende de dag krijgen de kinderen tips over waar ze rekening mee moeten houden als ze hun project presenteren. Ze stellen daarom kritische vragen aan een aantal raadsleden.

Politiek spelletje

'Als je in een debat zit en je krijgt een moeilijke vraag die je niet kan beantwoorden. Wat moet je dan doen?', vraagt Rosalin zich af.

'Ja, wat er dan in de politiek gebeurt is eigenlijk niet zo mooi. Maar vaak geef je dan eigenlijk geen antwoord op de vraag en vertel je een ander verhaal en belicht je de goede kanten van je project', zegt raadslid Bernd de Jong (ChristenUnie).

'Ik ben meer van eerlijk toegeven dat je het niet weet en dan gewoon maar zeggen dat je later met het antwoord komt', zegt Kristel Rutgers (CDA).

Winnende project

Uiteindelijk bedachten de leerlingen een survivalbaan en gezonde gymlessen bestaande uit allerlei activiteiten zoals klimmen, springen en voetballen bij diverse accomodaties in de regio. Het winnende idee is de survivalbaan. De gemeente financieert het project met 2500 euro en gaat het samen met de leerlingen uitvoeren.