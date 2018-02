Honderden problemen met hypotheek in bevingsgebied (update)

Waardedaling, onverkoopbare huizen en woningen die onder water staan. Mensen met schade aan hun woning door de gaswinning hebben een grotere kans op problemen met het betalen van hun hypotheek dan mensen buiten het aardbevingsgebied.

Dat staat in een onderzoek naar de zorgen en problemen rond hypotheken in het aardbevingsgebied door de Groningse hoogleraar Volkshuisvesting George de Kam. Hij heeft het onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Groninger Bodem Beweging (GBB).

Helft onder water

De Kam heeft voor zijn onderzoek ruim vijfhonderd leden van de GBB met een eigen woning ondervraagd. Bij bijna de helft van de deelnemers staat het huis onder water. Oftewel: hun hypotheekschuld is hoger dan de huidige waarde van hun woning.

Tachtig procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft nu, of verwacht in de toekomst, problemen met de restschuld op hun woning.

De emotionele schade moet niet onderschat worden George de Kam

Vaker problemen bij schade

De kans op waardedaling, het ontstaan van een restschuld en toenemende emotionele problemen door van de hypotheekproblemen is groter als een woning meer of zwaardere aardbevingsschade heeft.

'De emotionele schade moet niet onderschat worden', zegt De Kam. 'Bij de helft van de deelnemers is er sprake van emotionele problemen. Het grootste deel heeft last van stress, maar er zijn ook gezondheidsproblemen en mensen hebben het gevoel dat ze de controle over hun leven verliezen.'

Zorgwekkende uitkomst

De Kam merkt op dat de kans op problemen met de hypotheek groter is bij mensen onder de vijftig jaar. 'Dat is een zorgwekkende uitkomst', concludeert de hoogleraar. 'Ik denk dat zij hun woning in een minder gunstige periode hebben gekocht, minder vermogen hebben en minder hebben afgelost.'

De kans op problemen is ook groter bij mensen met meerdere hypotheken of bij mensen die een extra lening hebben afgesloten voor een verbouwing. 'Als je meerdere hypotheken neemt, dan zit je vaak eerder aan de grens van je mogelijkheden. Dan is de kans op problemen groter.'

Gevoelig voor waardedaling

De grootste problemen komen voor bij mensen met een aflossingsvrije hypotheek. Die is gevoelig voor de gevolgen van waardedaling. De Kam: 'Als je huis de afgelopen jaren in waarde is gedaald en je verkoopt je huis, dan moet je nu misschien enkele tienduizenden euro's bijleggen.'

Mensen die met een lineaire hypotheek elke maand hetzelfde aflossen, hebben de minste problemen. 'Als je dertig jaar afgelost hebt, dan ben je nu klaar en heb je geen schuld meer', zegt De Kam. 'Als je dat al vijftien jaar hebt gedaan, dan is je schuld al gehalveerd. De problemen zijn daar kleiner. Maar dit is een kleine groep in het onderzoek.'

Goede regeling maken

Voor de duidelijkheid: problemen met een hypotheek komen overal voor, stelt De Kam. Maar in Groningen komt daar door de gaswinning een specifiek extra probleem bij. De Kam pleit daarom voor een goede regeling voor de afhandeling van hypotheekproblemen bij huiseigenaren die te maken krijgen met versterking of sloop.

De hoogleraar vindt dat banken bovendien meer begrip moeten tonen voor de specifieke situatie in het aardbevingsgebied. Dat begrip is er vooralsnog te weinig, concludeert De Kam. 'Mensen zijn daar niet tevreden over', zegt hij. Maar banken moeten volgens De Kam ook zorgen dat ze meer ruimte krijgen om mensen in bijzondere omstandigheden tegemoet te komen met specifieke regelingen.

Je kunt niet zeggen dat dit de mening van dé Groninger is George de Kam

Betekenis voor alle huiseigenaren

De resultaten van het onderzoek schokken De Kam. Toch zijn de uitkomsten niet meteen representatief voor het hele bevingsgebied. 'Je kunt niet zeggen dat dit de mening van dé Groninger is', zegt De Kam. 'Dan had je het onderzoek anders moeten aanpakken. De deelnemers zijn geen goede afspiegeling van de samenleving.'

De Kam: 'De waarde van dit onderzoek is dat het binnen deze groep mensen in beeld brengt welke problemen spelen. Dat zijn echte mensen en de problemen houden natuurlijk niet op na deze groep, daar ben ik van overtuigd. Maar of het dan om duizend, vijfduizend of twintigduizend mensen gaat, weten we niet.'

Erik Kugel uit Ten Boer is een voorbeeld van iemand met deze problemen. De WOZ-waarde van zijn woning is gedaald door de schade en daardoor zit Kugel opgesloten in zijn eigen huis, zoals hij het zelf zegt.



Reactie Nederlandse Vereniging van Banken

'De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en haar leden voelen zich begaan met de betrokken Groningers en willen zich maximaal voor hen inzetten. Het is spijtig dat uit het rapport-De Kam naar voren komt dat klanten van banken die steun niet altijd ervaren. Wij horen daarom graag van klanten die nog niet tevreden zijn, welke concrete knelpunten zij ervaren. Banken zeggen toe met deze klanten daarover in gesprek te gaan.'

Lees ook:

- Aardbevingsschade? Dan geen hypotheek

- Universiteit onderzoekt problemen met hypotheken in aardbevingsgebied