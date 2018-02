Bedrijf in duurzaam verpakkingsmateriaal wil uitbreiden

Het bedrijf Biopack Packaging uit Appingedam, dat biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal maakt, wil uitbreiden. Op dit moment zijn er tien medewerkers aan het werk.

Het bedrijf bedacht duurzaam verpakkingsmateriaal uit houtvezelpulp. Daarvan worden trays en bakjes gemaakt om levensmiddelen of planten in te verpakken. In de natuur worden ze omgezet in compost. Een jaar geleden vestigde het bedrijf zich op industrieterrein Fivelpoort.

Grotere aantallen

Tot nu toe werd het verpakkingsmateriaal alleen op kleine schaal gemaakt. 'Binnenkort kunnen we grotere aantallen fabriceren waardoor we voor klanten in de verpakkingsindustrie en supermarkten een zeer interessante partij zijn', denkt directeur Wiebo Vaartjes van het bedrijf.

De schaalvergroting is mede mogelijk gemaakt dankzij een lening van het Groninger Economisch Investeringsfonds.

