Klijnsma: 'Creëer nieuwe banen als de gaskraan dichtgaat'

Er moet meer aandacht komen voor het verlies aan banen als de gaskraan verder of helemaal wordt dichtgedraaid. Dat zegt Jetta Klijnsma, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en commissaris van de Koning in Drenthe.

De gaskraan in Groningen moet dicht om het risico op aardbevingen te verkleinen, en er moet een goede afhandeling van de schade komen. Maar tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor het verlies aan werkgelegenheid, vindt Klijnsma. 'We moeten nu nadenken over hoe we de werkgelegenheid recht overeind kunnen houden.'

Ruim 10.000 mensen

Er werken op dit moment ruim tienduizend mensen aan het winnen, verkopen en transporteren van gas, met name bij de NAM en de Gasunie. Een groot deel van hen raakt met het stopzetten van de gaswinning zijn of haar baan kwijt.

Expertise

Volgens Klijnsma zijn er kansen genoeg voor deze mensen én voor jongeren die nog opgeleid moeten worden.

'We moeten ervoor zorgen dat de transitie naar nieuwe energie hier in het Noorden gestalte kan krijgen. Er is hier voldoende expertise aanwezig, kijk alleen al naar het ontwikkelen van de waterstof als energiebron. We moeten die expertise aanboren om nieuwe banen te creëren als de gaskraan dichtgaat. Daar moeten we nu al mee beginnen.'

