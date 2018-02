Gasloze en bevingsbestendige school Scheemda kost ruim zeven miljoen

De kosten van een gasloze en bevingsbestendige brede school in Scheemda zijn bekend. Als de gemeenteraad daarvoor kiest, lopen de kosten op tot ruim 7,3 miljoen euro.

In juni 2016 maakte de gemeenteraad van Oldambt nog 4,3 miljoen euro vrij voor de bouw van de school. Nu liggen de mogelijke kosten dus drie miljoen euro hoger.



Oplopende kosten



Meerdere politieke partijen in het Oldambt dringen aan op het gasloos en aardbevingsbestendig bouwen. De kosten daarvan zijn in totaal ruim 1,1 miljoen euro. De gemeente Oldambt heeft met de NAM over het aardbevingsbestendig bouwen gesproken. De NAM is volgens de gemeente bereid om dat deel van de kosten te vergoeden.

De gemeente had vorig jaar al te maken met een kostenstijging. Dat kwam toen door hogere bouwkosten en een aantrekkende markt voor nieuwbouwprojecten.



Extra vertraging

Het gasloos en aardbevingsbestendig bouwen kan leiden tot een extra vertraging. Hierdoor kunnen de kosten zo hoog oplopen, dat het project Europees aanbesteed moet worden. De gemeente houdt daardoor rekening met een vertraging van ongeveer vier maanden. Dat zou opnieuw een tegenslag zijn. De school had er op 1 september 2017 namelijk al moeten staan, maar er is nog geen steen gelegd.



Brede school



De brede school moet onderdak bieden aan drie basisscholen, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang, een kinderopvang en een (jeugd)bibliotheek. Daarnaast moet er ook een gymzaal gebouwd worden.



Maandag besluit



De gemeenteraad van Oldambt beslist maandagavond of zij wel of niet kiest voor het gasloos en aardbevingsbestendig bouwen.



