Hiemstra: 'Maak van regio Eemsdelta een kindzone'

De regio Eemsdelta moet de komende decennia omgetoverd worden tot een kindzone. Dat zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam.

Bij een kindzone werken scholen, gemeenten en bedrijven samen om scholieren uit achterstandsituaties te halen. Daardoor kunnen later meer mensen een baan krijgen bij een bedrijf in de regio.

Half miljard aan investeringen

In de gemeenten Delfzijl en Appingedam loopt het leerlingenaantal al jaren terug vanwege de krimp. Aan de andere kant viert de economie hoogtij.

Burgemeester Beukema van Delfzijl zei donderdag tijdens een lunch met ondernemers dat er voor bijna een half miljard euro wordt geïnvesteerd in industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Bedrijven kunnen straks echter steeds moeilijker geschoold personeel vinden.

Om dat tegen te gaan, wil Hiemstra een samenwerkingsverband oprichten onder de noemer kindzone, afgeleid van 'Child friendly cities' in het buitenland. Onder meer in het Engelse Leeds zijn positieve ervaringen daarmee.

Criminaliteit en schooluitval

'Leeds was jarenlang de slechtste stad om op te groeien als kind. Er was veel criminaliteit en een hoge schooluitval. Toen scholen, gemeenten, bedrijven en verenigingen heel nauw gingen samenwerken, kwam daar verandering in. Nu is daar het beste onderwijs waar iedereen naartoe wil', zegt Hiemstra.

Volgens hem moeten de fusiegemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum daarom inzetten op een kindzone in de Eemsdelta-regio. De komst van een nieuwe schoolcampus voor 1700 scholieren in Appingedam in 2021 is daarin een eerste stap.

Excellent onderwijs

'Geef kinderen al voordat ze naar school gaan educatie. Kinderen die zich thuis vervelen, moeten activiteiten aangeboden krijgen om naartoe te gaan. Achterstanden moet je nog eerder signaleren. Alleen zo haal je alles uit kinderen, zorg je voor excellent onderwijs en krijgen leerlingen uiteindelijk goede kansen op de arbeidsmarkt', zegt Hiemstra.

