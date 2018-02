Mollema grijpt net naast de ritzege in Ronde van de Algarve

Wielrenner Bauke Mollema heeft net naast de winst gegrepen in de tweede etappe van de Ronde van de Algarve in Portugal. Oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski was de Zuidhorner op de slotklim de baas.

De Pool was de sterkste in de sprint van een groepje met de favorieten voor de eindzege, dat op de slotklim was weggereden. Mollema (Trek-Segafredo) staat nu vijfde in het klassement.

Derde keer top-tien

Voor Mollema is het derde notering in de top-tien op vijf koersdagen in 2018. Eerder werd hij achtste in de Trofeo Serra de Tramuntana en tiende in de Trofeo Lloseta, beiden op Mallorca.

