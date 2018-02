Wie wordt burgemeester van Midden-Groningen? 'We zoeken een verbinder en een mensenmens'

Wie niet iedere editie van de staatscourant leest: opgelet. Komende maandag staat er een bijzondere vacature in. Namelijk die van burgemeester van Midden-Groningen. Donderdagavond werd de profielschets voor de nieuwe burgemeester overhandigd aan commissaris van de Koning René Paas.

Volgens Thea van der Veen, voorzitter van de vertrouwenscommissie die over de burgemeestersbenoeming gaat, is de ideale kandidaat vooral een mensenmens.

Mijnbouwdossier

De ideale kandidaat is ook in staat om contact te leggen met de Rijksoverheid. Dat is volgens haar hard nodig, in verband met het mijnbouwdossier. Een andere vereiste: je (m/v) moet de inwoners van Midden-Groningen met elkaar kunnen verbinden.

Commissaris roemt 'rotvaart'

Commissaris van de Koning René Paas roemt de 'rotvaart' waarmee de profielschets, waarin alle eisen en voorkeuren voor de nieuwe burgemeester opgeschreven staan, tot stand is gekomen. Midden-Groningen bestaat immers nog maar anderhalve maand.

Paas onderschrijft de wens van de vertrouwenscommissie dat de nieuwe burgemeester een 'verbinder' is. 'Je moet kunnen zorgen dat Midden-Groningen één geheel wordt'. Om kunnen gaan met tegengestelde belangen is daarbij belangrijk. 'Dat soort duizendpootgedrag moet een burgemeester echt verstaan.'

Sollicitatieprocedure strikt geheim

De sollicitatieprocedure voor een burgemeester is trouwens strikt geheim. Paas legt uit waarom. 'Als je wilt dat mensen die echt wat te verliezen hebben gaan solliciteren, dan is het niet gek dat je ze wat bescherming biedt.'

'Als je uiteindelijk wordt gekozen is het leuk dat iedereen het weet, maar als je dat niet wordt is het minder prettig. Het is een vertrouwelijk proces omdat het de kans vergroot dat mensen die je hier graag wilt hebben, ook echt solliciteren.'

Solliciteren kan vanaf maandag

Mocht je interesse hebben, dan kan je vanaf maandag solliciteren. Geen haast trouwens: je hebt er drie weken de tijd voor. Daarna hoopt Paas, mocht alles naar wens gaan, samen met de vertrouwenscommissie voor de zomervakantie een nieuwe burgemeester te hebben gevonden.

