Meisjesbillenknijper krijgt waarschuwing

Een 37-jarige Stadjer krijgt een voorwaardelijke werkstraf van dertig uur, omdat hij twee meisjes in de billen kneep.

De meiden, 12 en 14 jaar oud, waren aan het winkelen in de binnenstad van Groningen. Een beveiliger van een winkel aan de Vismarkt zag hoe de man één van de meisjes van achteren benaderde en zijn hand naar beneden bracht. Kort daarop keek het kind verschrikt op.

Geen seksuele bedoelingen

In een andere winkel gebeurde dit opnieuw. De beveiliger was de man achterna gelopen en zag het opnieuw gebeuren bij een ander meisje. De billenknijper zei dat hij geen seksuele bedoelingen had. Hij was psychisch in de war, zei hij.

De rechter vond twee keer aanranding bewezen. De man heeft zich vrijwillig laten opnemen in een kliniek. Een flinke waarschuwing is dan voldoende, meende de rechter.

Lees ook:

- Groningse billenknijper hangt taakstraf boven het hoofd