Ntab is Groninger Sporter van het Jaar 2017 (Foto: Henk Elderman / RTV Noord)

Schaatser Dai Dai Ntab is verkozen tot Sporter van het jaar 2017. Dit gebeurde zojuist tijdens het Groninger Sportgala 2017 in MartiniPlaza in de stad.

De twee andere genomineerden waren atleet Thijmen Kupers en roeister Sophie Souwer. Als sportploeg van het jaar is Donar gekozen. De basketballers moesten het in deze verkiezing opnemen tegen de volleyballers van Lycurgus. Schaatsster Daniëlle Bekkering mocht de Provinciale Sportprijs in ontvangst nemen.