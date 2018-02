Donar wint met ruime cijfers van Landstede Zwolle

De basketballers van Donar hebben in de competitie op bezoek bij Landstede Zwolle met ruime cijfers gewonnen: 55-86.

Evan Bruinsma was met zestien punten topscorer aan Donar-zijde. Drago Pasalic maakte veertien punten, Jason Dourisseau dertien.

Drieluik

Het was de tweede zege van Donar in het drieluik met de Zwollenaren. In de eerste halve finale van de beker wonnen de Groningers ook al met ruime cijfers, toen in het eigen MartiniPlaza: 95-51. De tweede wedstrijd van die halve finale is zondagmiddag, in Zwolle.

Lees ook:

- Donar opent Zwols drieluik met verpletterende zege