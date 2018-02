Bewoners Opwierde Zuid zijn wakker geschud: 'Wij moeten elkaar versterken'

'Sla de handen ineen. Als je samen optrekt, kan je meer bereiken dan je denkt', zegt Annemarie Heite donderdagavond tijdens een bijeenkomst in het wijkgebouw van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA).

In de grote zaal luisteren zo'n honderd bewoners uit de versterkingswijk Opwierde Zuid naar de bemoedigende woorden van het aardbevingsboegbeeld. Heite: 'We kunnen de hele avond boos zijn. Maar als we daarin blijven hangen, gaan we met lege handen naar huis. Jullie willen je buurt terug. Dat moeten jullie samen doen.'

Positieve avond

Als Heite na zo'n twee uur is uitgesproken, klinkt er een zucht van verlichting door de zaal. 'Het was een positieve avond. Ik hoop dat we hier verder mee kunnen', zegt Gerten Sterrenberg.

Ondanks dat het 'slechts' bemoedigende woorden zijn van Heite, lijken de bewoners ze hard nodig te hebben. Door alle aardbevingsellende dreigt de wijk verscheurd te worden. Sommige bewoners krijgen een nieuwe woning, terwijl de buren het met een versterkte woning moeten doen.

Scheve gezichten

Nog een probleem dat zich steeds vaker voordoet is dat in sommige woonblokken niet alle bewoners voor de versterking dreigen te tekenen. 'Als mijn buren wel tekenen en ik niet omdat ik het er niet mee eens ben, ben ik ineens een klootzak', zegt een bewoner die niet met naam genoemd wil worden.

Het zorgt voor scheve gezichten in de wijk. Onder sommige buurtbewoners lopen de emoties zelfs zo hoog op, dat contacten worden verbroken. Het doel van deze avond is om de mensen weer dichter bij elkaar te brengen en om een manifest op te stellen.

Het tij keren

'Ik denk dat vanavond wel iets teweeg heeft gebracht waardoor mensen in actie komen om elkaar te helpen', zegt bewoner Edwin de Gries van de Klankbordgroep Huiseigenaren Opwierde Zuid. 'Wij moeten elkaar versterken en samen voor een mooie wijk gaan.'

Het manifest is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Maar de mensen lijken in ieder geval weer strijdvaardig om het tij te keren.

Lees ook:

- Bewoners zeggen vertrouwen op in versterkingsoperatie Opwierde Zuid

- Huurders van woningcorporatie zijn versterkingsproef beu: 'Ik heb hartkloppingen van de stress'

- Versterkingsproef Opwierde-Zuid stilgelegd tot voorjaar 2018; geld voor gedupeerden

- Proef met versterken huurwoningen Opwierde-Zuid stilgelegd na problemen (update)