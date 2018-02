Deel dit artikel:











'Als er doden vallen, is dat jullie verantwoordelijkheid' (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Tussen de NAM en Woongroep Marenland zijn tijdens een gesprek over de versterking harde woorden gevallen. Dat blijkt uit een uitspraak die donderdagavond is gedaan tijdens een bewonersbijeenkomst in de Damster wijk Opwierde Zuid.