Actievoerders houden boorplatform Schiermonnikoog bezet 'zolang als nodig is'

Actievoerders van Greenpeace zitten op het boorplatform (Foto: Still uit video Omrop Fryslân)

Activisten van Greenpeace willen 'zolang als nodig is' op een boorplatform in de Noordzee blijven zitten om proefboringen naar aardgas te verhinderen.

Vier klimmers hebben in hangende tentjes de nacht doorgebracht op het platform, zo'n 20 kilometer uit de kust van Schiermonnikoog. 'We hebben genoeg voorraden bij ons om het langere tijd vol te houden', zegt Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie. Zij zit op een zeilboot in de buurt van het platform.



Meerdere redenen

Greenpeace verzet zich om diverse redenen tegen de proefboringen. Sowieso vindt de organisatie dat het gebruik van aardgas moet stoppen. Daarnaast stelt Greenpeace dat er een risico bestaat op bodemdalingen die zich kunnen doen voelen op het eiland.

Voor de manier waarop het Britse bedrijf Hansa Hydrocarbons hier te werk gaat heeft Oulahsen geen goed woord over. 'Het eiland en de bewoners zijn compleet overvallen.'



'Onfatsoenlijk'

Slechts enkele dagen nadat het bedrijf een vergunning had gekregen van het ministerie van Economische Zaken kwam de aankondiging dat de boringen deze vrijdag zouden beginnen. 'Onfatsoenlijk en niet verantwoord', vindt de Greenpeace-woordvoerster. Ze denkt dat het bedrijf protesten voor wilde zijn.

Volgens Greenpeace was de kustwacht donderdagavond, toen de actie begon, met drie schepen, een vliegtuig en een helikopter aanwezig. Vooralsnog is niet ingegrepen.

