Column: Werkdag

Slaapdronken zit ik in de bus. Ik had me bijna verslapen. De wekker niet gehoord. Wakker geschrokken had ik op mijn horloge gekeken. Het was al 8 uur geweest.

Ik ben direct uit bed gesprongen om me te douchen. Tot mijn verbazing was Alma nog niet op. Giovanni wel. Die was de deur al uit. Naar de bakker voor verse focaccia en een krantje. Daar doet 'ie altijd een uur over.

Ik moet naar het gemeentelijk paleis van Genua. Ze hebben me gevraagd hoe het ons Groningers zo gelukt is om de Italiaanse pers te laten zien dat je rust, ruimte, zee en historie vindt in stad en provincie. Ze hadden de artikelen in de landelijke kranten gelezen, en het televisieprogramma van RAI3 (derde publieke net) over Groningen gezien. Zoveel persaandacht uit het buitenland willen ze in Genua ook wel. Misschien dat ik ze op wat ideeën kan brengen.

Het is al heet in de bus. De vroege voorjaarszon prikt al op mijn huid. Het is opvallend rustig. Blijkbaar is het hier een of andere vakantietijd, bedenk ik me. Ik heb zowaar nog een zitplek vlakbij de achteringang. Her en der stappen er passagiers in. Oude mannen met vale tasjes, moeders met kinderen, pubers op weg naar huis na een nacht stappen. De bus klappert en dendert over de oude Via Aurelia langs de haven. De hoge hijskranen staan zwijgend te wachten op hun eigen werkdag. Cruiseschepen stromen langzaam vol met nieuwsgierige passagiers. Meeuwen bekijken vanuit de lucht of er nog iets te snaaien valt. De zeelucht waait door de openstaande raampjes langs onze bezwete hoofden.

Het verkeer stroomt loom met ons mee. Bij elk rood stoplicht lijkt het een harmonica die in elkaar schuift. Bij groen schuift alles weer uit elkaar. De scooters zijn er als eerste vandoor. Gevolgd door de kleine autootjes. Daarna komt de bus als laatste langzaam op gang. Om bij het volgende stoplicht weer als eerste te moeten afremmen. Een ballet op wielen.

In de oude haven, bij het centrum stapt iedereen uit. Het is het eindpunt van de bus. Ik slenter over een van de pleinen richting de oude steegjes. Veel koffietentjes en de meeste winkels zijn nog dicht. Etalages zijn afgesloten door metalen rolluiken. Terrasstoelen staan omgekeerd opgestapeld te wachten op een nieuwe lentedag. Ik kan me niet herinneren dat ik zo vroeg in Genua heb rondgelopen. Ooit hebben we op een ochtend de veerboot naar Sardinië genomen. Maar dat was ver voorbij het centrum. Nu loop ik bijna alleen door de rustige koele steegjes.

Ik ben toch nog iets te vroeg, zie ik op mijn horloge, en zoek een koffietentje dat al open is. Onderaan de Via Garibaldi ruik ik de zoetige geur van espresso en volg mijn neus naar een steegje waar wat andere vroege vogels tegen de bar, en verzonken in eigen gedachten, hun espresso's achterover slaan. Het barmeisje glimlacht naar me als ze mijn koffie voor me neer zet. 'Wat is het rustig eigenlijk', merk ik op. Verbaasd haalt ze haar schouders op. 'È normale, no?' antwoordt ze met haar blik en aandacht alweer op een andere klant gericht. Ik zoek de krant van vandaag maar vind 'm nergens. Misschien dat mijn buurman aan de bar hem opengevouwen voor zich heeft liggen, maar dat kan ik niet goed zien.

In de Via Garibaldi sjokt een verlaten toeristenechtpaar op sandalen langzaam langs de sierlijke witgele gemeentepaleizen. Met hun neus in een verfrommeld plattegrond gedoken, zoeken ze duidelijk naar een bepaald gebouw. Hij vangt mijn blik en vraagt me met een Duits accent naar het Palazzo Tursi van de gemeente. In het Duits vraag ik ze om met me mee te lopen, en voeg er aan toe dat ik er moet zijn voor een afspraak.

'Is dat dan open op zondag?' vraagt het vrouwtje, meer aan haar man dan aan mij. Even denk ik het niet goed te horen. 'Sonntag?' vraag ik haar verbouwereerd. 'Ja, op zondag. Is alles dan open?' vraagt nu ook het Duitse mannetje en kijkt me ondertussen nieuwsgierig aan. Inmiddels staan we voor onze plek van bestemming. De ingang van het gemeentegebouw. En die is natuurlijk potdicht. Op zondag.

Naschrift:

Dit was mijn honderdste, en laatste verhaal. Althans: hier op de site van RTV Noord. Ik heb gekozen voor een verdere ontwikkeling van mijn talenten, zowel in Italië als in Groningen, als parttime fractiemedewerker bij de VVD in Provinciale Staten. Mijn vrije geest heeft dat nou eenmaal nodig.



Vanwege deze keuze is het voor de onafhankelijkheid van deze mooie omroep vanzelfsprekend dat ik mijn verhalen vanaf nu elders publiceer. Die vind je daarom vanaf nu op mijn eigen webstek www.marcwiers.nl. En zoals altijd gedeeld via Twitter, Facebook en LinkedIn. We zien elkaar!