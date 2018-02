Ruim drieduizend panden in bevingsgebied niet bevingsbestendig

Ruim drieduizend panden in de kern van het Groninger aardbevingsgebied moeten worden versterkt. Dat staat in de vierde kwartaalrapportage over 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen.

Het gaat om gebouwen in Appingedam, Loppersum, 't Zandt, Overschild, Lellens, Ten Post en Winneweer. Halverwege vorig jaar heeft de NCG de eerste 1500 versterkingsadviezen met bewoners gedeeld en besproken.

6500 inspecties

Afgelopen jaar zijn ruim vijfduizend panden geïnspecteerd als onderdeel van het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Daarvoor waren er al 1500 gebouwen onderzocht, waardoor de teller nu op ruim 6500 uitgevoerde inspecties staat.

De inspecties zijn nodig om te beoordelen of de gebouwen bestand zijn tegen aardbevingen of versterkt moeten worden.

Plan van aanpak

In een versterkingsadvies staat welke maatregelen nodig zijn om een pand aardbevingsbestendig te maken. De NCG is met de bewoners in gesprek over de maatregelen om te komen tot een plan van aanpak.

Sloop en nieuwbouw

De versterkingsoperatie komt ondertussen moeizaam op gang. Zo ligt de versterkingsproef met 64 huurhuizen in Opwierde-Zuid in Appingedam in ieder geval tot komend voorjaar stil. Er zijn problemen met de steenstrips.

De roep om sloop en nieuwbouw in plaats van versterking wordt ook steeds sterker. Vooral de huursector ziet dit wel zitten, blijkt uit een oproep van woningcorporaties. De huurdersverenigingen staan hier vierkant achter.

Lees ook:

- Huurdersverenigingen vierkant achter plan voor meer sloop en nieuwbouw

- 'Als er doden vallen, is dat jullie verantwoordelijkheid'

- Bewoners Opwierde Zuid zijn wakker geschud: 'Wij moeten elkaar versterken'

- Versterkingsproef Opwierde-Zuid stilgelegd tot voorjaar 2018; geld voor gedupeerden