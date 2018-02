Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Olympisch goud met een Gronings randje (Foto: ANP)

Leuke, interessante, grappige of opvallende berichten die we tegenkomen op social media zetten we doordeweeks om 21.00 uur op een rij in Rondje Groningen. Deze keer: Waar trainen op het ijs van Kardinge toe kan leiden...

1) Plak met een 'golden raand' voor Esmee Visser Geen goud, maar wel een olympisch diploma voor haar trainingsmaatje Annouk van der Weijden: 2) Met de FC in skilift 95 Dan denk je op een plek te zitten waar nog nooit een Groninger is geweest... 3) Deal in het Martinitorentje Cartoonist René Arnoldi buigt zich over Groningen. 4) De 'criminalisering van de uitsupporter' Supporters van FC Groningen verbazen zich over het geringe aantal autokaarten voor de uitwedstrijd tegen Twente. 5) Groningse humor 6) Liefhebbers van cruiseschepen, opgelet! Er komt er weer eentje!

7) Heb jij de lente al in het hoofd? 8) Derksen neemt geen blad voor de mond 'Ik gun Lukkien niet een samenwerking met Hans Nijland, die schoolmeester Ron Jans en die gekke schaatser. Dat wens je je ergste vijand niet toe'. Was getekend: Johan Derksen, in zijn rubriek 'Groeten uit Grolloo' op RTV Drenthe. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Lees hier de vorige edities.